Havaların soğumasıyla birlikte yurttan kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Milyonlarca öğrenci "yarın okul var mı?" sorusunun cevabını arıyor. Peki 31 Aralık Pazartesi okul var mı? Hangi illerde kar tatili var ? İşte il il son dakika tatil haberleri...



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Kahramanmaraş geneli etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey ilçelerinden Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta yarın eğitime bir gün ara verilerek okullar tatil edildi.