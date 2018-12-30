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  • Son Güncelleme: 30.12.2018 16:44

Başkan Erdoğan ile arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan ve Başbakanı telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı ile Şansölyesi , telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İki lider, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

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