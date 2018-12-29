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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 16:19

kimdir? ?

, AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ? İşte Temel Karadeniz hakkında merak edilenler...

Temel Karadeniz kimdir?

kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Küçükçekmece Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Temel Karadeniz, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, , kaç yaşında, nereli? İşte Temel Karadeniz'in hayat hikayesi...

TEMEL KARADENİZ KİMDİR?

Temel Karadeniz 13 Temmuz 1967 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sivas Gürünlü olan Temel Karadeniz, babası Mehmet ve annesi Gülbahar Karadeniz'in beş kız evladının ardından ilk erkek evlat olarak dünyaya geldi. Beş ablası ve kendisinden sonra doğan bir erkek kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailenin mutluluğunu, bir arada yaşamanın güzelliklerini tattı, paylaşmanın erdemiyle şekillenen bir çocukluk geçirdi.

Temel Karadeniz ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu'nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde devam etti.

Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

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