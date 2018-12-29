Ebubekir Taşyürek kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kartal Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ebubekir Taşyürek, İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ebubekir Taşyürek'in hayat hikayesi...

EBUBEKİR TAŞYÜREK KİMDİR?

Ebubekir Taşyürek 1960 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Taşyürek, şehrin hatırı sayılır esnaflarından berber Muhsin Usta ve ev hanımı Perihan Hanımın ikisi erkek, ikisi kız dört evladından ikincisidir. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu'da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul'da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. Taşyürek halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı'nı da yürütüyor.