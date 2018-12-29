Ahmet Cin kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Pendik Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ahmet Cin, İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Cin'in hayat hikayesi...

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin Sakarya'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermektedir. Aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir.Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Ahmet Cin, evli ve 3 çocuk babasıdır.