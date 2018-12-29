Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Halil Özarslan (43) idaresindeki 20 BKC 40 plakalı otomobil, Ahmet Yaman (37) yönetimindeki 15 HG 507 plakalı otomobile Gölhisar-Çamköy yolu Cavurölen mevkisinde çarpıştı.
Bu kazanın hemen ardından Burak Özavcı (23) idaresindeki 15 HC 902 plakalı otomobil, kazayerindeki araçlara çarparak karşı yönden gelen Ali Rıza Göktaş (46) yönetimindeki 32 SH 515 plakalı otomobille çarpıştı.
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