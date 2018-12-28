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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 07:33

'den 'ye hava saldırısı

su, 'nin güneyinde 'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçağının, 'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde 'a ait bir mevziyi bombaladığını kaydetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, bir süre önce, Gazze'den İsrail'in güneyine bir roketin ateşlendiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, aralarında bir gazeteci ve sağlık görevlisinin de olduğu 6 Filistinli yaralanmıştı.

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