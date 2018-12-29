Şeyma Döğücü kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Sancaktepe Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Şeyma Döğücü, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şeyma Döğücü'nün hayat hikayesi...

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü 1965 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı. İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi olarak siyasi hayata katıldı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın kolları başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye meclis üyesi olarak seçildi. 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2012 yılında yapılan Ak Parti il kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Şeyma Döğücü, evli ve 3 çocuk annesidir.