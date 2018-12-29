Mustafa Necati Işık kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mustafa Necati Işık, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Necati Işık'ın hayat hikayesi...

MUSTAFA NECATİ IŞIK KİMDİR?

ustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü.

Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır.

Mustafa Necati Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.