Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.12.2018 15:36
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 16:14

kimdir? ?

, AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak açıklanan r? İşte Mustafa Necati Işık hakkında merak edilenler...

Mustafa Necati Işık kimdir?

kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mustafa Necati Işık, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, r, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Necati Işık'ın hayat hikayesi...

MUSTAFA NECATİ IŞIK KİMDİR?

ustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü.

Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır.

Mustafa Necati Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMustafa Necati Işık kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kaç yaşında?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar