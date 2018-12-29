Murat Aydın kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beykoz Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Murat Aydın, İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Murat Aydın'ın hayat hikayesi...

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin ilçe yönetimi, il yönetimi ve il başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 1994 yerel seçimlerinde Zeytinburnu İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. 1999 yerel seçimleri sonucunda ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.