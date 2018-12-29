Haydar Ali Yıldız kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beyoğlu Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Haydar Ali Yıldız, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Haydar Ali Yıldız'ın hayat hikayesi...

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK PARTİ Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK PARTİ Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.