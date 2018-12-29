Mevlüt Uysal kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mevlüt Uysal'ın hayat hikayesi...

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 senesinde Antalya'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Mevlüt Uysal, 1988 senesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir süre avukatlık yaptı.

2001 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı olarak siyasi kariyerine başlayan Uysal, 29 Mart 2009 tarihinde Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine yapılan yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı oldu. 103 bin 111 seçmenin 39 bin 072'sinden oy alarak "Başakşehir Belediye Başkanı" seçildi.

2014 yerel seçimlerinde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olan Uysal, ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.