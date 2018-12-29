Mesut Üner kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Çatalca Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mesut Üner, İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mesut Üner'in hayat hikayesi...

MESUT ÜNER KİMDİR?

Mesut Üner, 6 Haziran 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. alen Selanik göçmeni. Mesut Üner, ilkokulu Muratbey İlköğretim okulunda tamamladı. Üner, lise eğitimini ise Çatalca Endüstri Meslek Lisesi'nde aldı. Üner, lise eğitimini Elektrik üzerine aldıktan sonra, Amerikan Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Üner Mimarlık bölümünden başarı ile mezun oldu. Kariyerine 1999 yılında Tepecik Belediyesi İmar ve Şehircilik biriminde başlayan Üner burada tam 10 yıl çalıştıktan sonra 2009 yılında ayrılarak Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde şef olarak çalışmaya başladı. Mesut Üner, İBB Meclis üyesidir.