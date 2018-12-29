Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde bazı illerde yağmur beklenirken bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklide yağışların olacağı bildirildi. Öte yandan 5 il için soğuk ve kar uyarısı yapan Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 29 Aralık hava durumu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da geçtiğimiz gülerde kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışı bekleyen İstanbullular yağışların ne zaman olacağını merak ediyor. Ancak Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalarda İstanbul'da kar yağışı görülmüyor.