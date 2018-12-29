Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.12.2018 11:05
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 11:31

'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 29 Aralık

Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminine göre, Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği bildirildi. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 29 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde bazı illerde yağmur beklenirken bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklide yağışların olacağı bildirildi. Öte yandan 5 il için soğuk ve kar uyarısı yapan Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 29 Aralık hava durumu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da geçtiğimiz gülerde kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışı bekleyen İstanbullular yağışların ne zaman olacağını merak ediyor. Ancak Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalarda İstanbul'da kar yağışı görülmüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 29 Aralık Hava Durumu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar