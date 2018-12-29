AK Parti 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bugün partinin İstanbul başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı konuşuluyor.







DİKKKAT ÇEKEN BİNALİ YILDIRIM PANKARTI

AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı merakla beklenirken kulislerde konuşulan isimler arasında Binali Yıldırım da bulunuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak. Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonda Erdoğan posterinin yanında Binali Yıldırım posterinin bulunması dikkatlerden kaçmadı.