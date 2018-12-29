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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 12:42

İstanbul ilçe başkan adayları bugün açıklanacak!

bugün yerel seçimlerde İstanbul'da belediye başkanı olmak için yarışacak adayları duyuracak. Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 'ın da katılması bekleniyor.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bugün partinin İstanbul başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 'ın da katılması bekleniyor.

AK Parti'nin için başkan adayı olarak Başkanı 'ın adı konuşuluyor.



DİKKKAT ÇEKEN BİNALİ YILDIRIM PANKARTI
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı merakla beklenirken kulislerde konuşulan isimler arasında Binali Yıldırım da bulunuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak. Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonda Erdoğan posterinin yanında Binali Yıldırım posterinin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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