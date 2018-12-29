Konya'da skandal olay! Her şeyi inkâr etti ama...

Konya'da 15 Temmuz sonrasında üniversite öğrencileriyle yeniden yapılanmaya giden FETÖ'nün gaybubet evlerine Nisan ayında yapılan operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, zanlılar hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, operasyonlarda sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ve örgüt ablası olan A.B. adlı kadın, polisin elindeki delillere rağmen örgüt bağını inkâr etti.
Bylock kullanıcısı olan ve babası da FETÖ üyeliğinden 8 ay tutuklu kalan 26 yaşındaki kadın hiçbir örgütsel görevinin bulunmadığını öne sürdü. A.B.'nin aynı operasyonda gözaltına alınan sevgilisi 28 yaşındaki F.K. ise itirafçı olup, pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti. İtirafçı F.K., "A.B. kız arkadaşım olur, örgüt içinde Büyük Talebe Mesulüdür" dedi.
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, zanlılar hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, operasyonlarda sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ve örgüt ablası olan A.B. adlı kadın, polisin elindeki delillere rağmen örgüt bağını inkâr etti.
Bylock kullanıcısı olan ve babası da FETÖ üyeliğinden 8 ay tutuklu kalan 26 yaşındaki kadın hiçbir örgütsel görevinin bulunmadığını öne sürdü. A.B.'nin aynı operasyonda gözaltına alınan sevgilisi 28 yaşındaki F.K. ise itirafçı olup, pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti. İtirafçı F.K., "A.B. kız arkadaşım olur, örgüt içinde Büyük Talebe Mesulüdür" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.