Lokman Çağırıcı kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bağcılar Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Lokman Çağırıcı, İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lokman Çağırıcı'nın hayat hikayesi...

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman Çağırıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Çağırıcı, 29 Mart 2009'daki Yerel Seçimleri'nde ikinci kez Belediye Başkanı oldu.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan Çağırıcı, yüzde 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar'a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.

Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.