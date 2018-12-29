İbrahim Ulusoy kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Avcılar Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda İbrahim Ulusoy, İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Ulusoy'un hayat hikayesi...

İBRAHİM ULUSOY KİMDİR?

İbrahim Ulusoy, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Trabzon da bitirdi. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2006 yıllarında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 30 Ocak 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.

2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 01 Aralık 2017 itibari ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak göreve başladı.

İbrahim Ulusoy, evli iki çocuk babasıdır.