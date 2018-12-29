Hakan Bahadır kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bahçelievler Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Hakan Bahadır, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Bahadır'ın hayat hikayesi...

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

1963 İstanbul doğumlu olan Dr. Hakan BAHADIR Babaanne tarafından Sivas, Dede tarafından aslen Bitlis'li olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır. Mezuniyetinden sonra sırasıyla; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Betatom Emar Görüntüleme Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Ayrıca; MÜSİAD Sağlık Sektör kurulu, DEİK, Hasta Hakları Derneği, Judo Derneği, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Sivas ve Bitlis Hemşeri Dernekleri, Radyoloji ve Tıp alanındaki birçok sivil toplum kuruluşlarının üye ve yöneticisidir. 2015 tarihinden itibaren Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı görevine devam etmektedir.

2013 yılında başladığı Nişantaşı Üniversitesi' ndeki akademik kariyerine Yrd.Doçent olarak devam etmektedir. 2001 yılından beri AK Parti Üyesi olan Dr. Hakan BAHADIR; 2003 yılında İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 ve 2009 Yılı arası İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. 2009-2011 Yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir.

2011 Yılı Şubat ayında görevle geldiği Bahçelievler İlçe Başkanlığını, 2012 Ocak ayında yapılan Kongre ile tekrar seçilerek 24 Nisan 2014 tarihine kadar sürdürmüştür. 2014-2015 yılları arasında İstanbul İl Teşkilat Komisyonunda görev almıştır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı olmuştur. 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti' nde uzun süre seçim çalışmalarında bulunmuştur.