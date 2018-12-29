İsmail Erdem kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında ********* Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda İsmail Erdem, İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İsmail Erdem'in hayat hikayesi...

İSMAİL ERDEM KİMDİR?

İsmail Erdem, 1959 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1976 yılında siyasal çalışmalarına başladı.

1991 Genel Seçimleri'nde, İstanbul'dan Milletvekili Adayı oldu.1995-2001 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılı yerel seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK PARTİ Meclis Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanı oldu.

2001-2004 yılları arasında, AK PARTİ Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2002 genel seçimlerinde 1.Bölge SKM Başkanlığı yaptı.

2004 – 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005-2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü.

29 Mart 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçildi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olan İsmail Erdem, evli ve dört çocuk babasıdır.