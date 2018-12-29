Mehmet Umur kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bakırköy Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mehmet Umur, İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Mehmet Umur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Umur'un hayat hikayesi...

MEHMET UMUR KİMDİR?

Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı.

Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir.

Umur, evli ve 2 çocuk babasıdır.