Mevlüt Öztekin kimdir? Başkan Recep Tayip Erdoğan partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kağıthane Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mevlüt Öztekin, İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mevlüt Öztekin'in hayat hikayesi...

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin, ilk, orta ve lise eğitimini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.