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Başkan Erdoğan: 'Esad rejimi Münbiç’e girdi' iddiası psikolojik eylem

Erdoğan, ‘Esad rejimi Münbiç’e girdi’ iddiası için “Kesin bir şey yok. Psikolojik eylem” dedi ve ekledi: Biz ’nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. YPG’nin gerekli dersi almasıdır. Bölgede her türü adımları attık...

Psikolojik eylem
Başkan , Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddialarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "'nin psikolojik eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefonla görüşme hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Bu topraklar Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır."

'ONLAR DA KABUL ETTİLER'
Erdoğan, Pakistan'ın 'ye terör örgütü ilan etmesini de değerlendirdi. "FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da müjdelerini verebiliriz" dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun randevu talebiyle ilgili, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum" dedi.​

YILIN FOTOĞRAFLARI IÇIN OY KULLANDI
Erdoğan, A.A'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflara oy verdi.

ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
ABD (Pentagon), Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki Karşıtı Koalisyon da iddiayı yalanladı.
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