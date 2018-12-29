Başkan Erdoğan: 'Esad rejimi Münbiç’e girdi' iddiası psikolojik eylem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddialarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Suriye'nin psikolojik eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefonla görüşme hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Bu topraklar Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır."
'ONLAR DA KABUL ETTİLER'
Erdoğan, Pakistan'ın FETÖ'ye terör örgütü ilan etmesini de değerlendirdi. "FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da müjdelerini verebiliriz" dedi.
Başkan Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebiyle ilgili, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum" dedi.
Erdoğan, A.A'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflara oy verdi.
ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon da iddiayı yalanladı.
'ONLAR DA KABUL ETTİLER'
Erdoğan, Pakistan'ın FETÖ'ye terör örgütü ilan etmesini de değerlendirdi. "FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da müjdelerini verebiliriz" dedi.
Başkan Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebiyle ilgili, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum" dedi.
YILIN FOTOĞRAFLARI IÇIN OY KULLANDI
Erdoğan, A.A'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflara oy verdi.
ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon da iddiayı yalanladı.
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