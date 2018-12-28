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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 18:27

Son dakika: Esad ve 'den '' manipülasyonu

Pentagon rejiminin ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Esad ve YPG'den 'Münbiç' manipülasyonu
Pentagon rejiminin ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki Karşıtı Koalisyon da, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.

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