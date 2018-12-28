Pentagon Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon da, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon da, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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