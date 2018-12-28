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  • 28.12.2018 17:38
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 18:09

’de 'ya kış operasyonu! Yayla evleri didik didik aranıyor

’de, terör örgütü 'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden ler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.

Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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