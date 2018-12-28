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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 07:02

'da feci ! Polisten kaçarken viyadükten uçtu

Şişli'de bir otomobilin viyadükten düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Beşiktaş Bomonti-Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, tünel çıkışında demir bariyerlere çarptı.

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