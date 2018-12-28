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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 11:00

Genç kadın 'nde felaketi yaşadı!

Uzun namlulu silah ve bıçakla market soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Beylikdüzü'nde yüzleri maskeli 3 kişi, uzun namlulu silah ve bıçakla bir markette soygun gerçekleştirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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