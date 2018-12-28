Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün konuşmasında bahsettiği, bir kuvvet komutanlığına yönelik siber saldırıyı önleyen Ahtapot yazılımının detaylarına ulaşıldı. Ahtapot, tek merkezden yönetilebilen birden fazla bağımsız modülden oluşan bütünleşik siber güvenlik sistemi olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen milli siber güvenlik sistemi Ahtapot, başta kamu kurumları olmak üzere, orta ve büyük ölçekli tüm bilgi sistemlerinin siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı. Ahtapot, "derinlemesine savunma" stratejisiyle birden çok güvenlik önlemi için koordineli olarak kullanılıyor. Milli işletim sistemi Pardus'u kullanan Ahtapot tamamen Türkçe.

ERKEN UYARI

Ahtapot sistemi, güvenlik duvarı, web uygulama korunması, e-posta ile gönderilen virüs ve zararlı yazılım koruması, saldırı tespit/önleme, siber saldırı erken uyarı, güvenli bağlantı, güvenli internet erişim sistemleri gibi özellikleriyle kurumların güvenlik ihtiyaçlarını gideriyor. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi tek bir merkezden yönetilebilen birden fazla bağımsız modülden oluşuyor ve korunmak istenen kuruma bağlı olarak ihtiyaca göre hem e-posta sunucusuna, hem web sunucusuna, hem de güvenlik duvarı olarak ayrı bir sunucuya kurulabiliyor. Ahtapot sistemi, tüm bu özelliklerin birbiriyle bağlantılı olarak çalışması sayesinde siber saldırılara karşı çok boyutlu bir savunma ve aynı zamanda erken uyarı imkânı da sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 21 Nisan 2016'dan beri kullanılan Ahtapot'un geliştirme ve destek faaliyetleri devam ediyor.

SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜ

Şubat 2018 tarihinde farklı zamanlarda Ahtapot sistemi tarafından korunmakta olan sitelere yapılan DDoS saldırıları başarıyla savuşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kuvvet komutanlığı karargahına yapılan siber saldırının Ahtapot sistemiyle engellendiğini açıklamıştı. Ahtapot Projesi 10-29 Haziran'da gerçekleştirilen NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) tatbikatına katılarak, siber güvenlik tatbikat senaryolarının tümünden başarıyla geçti.

Sabah