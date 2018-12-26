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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Bu yıl milli akademimiz tarafından 3 farklı alanda 47 ödül belirlendi. TÜBA tarafından ödüllendirilen bilim adamı sayısı 688'e yükseldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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