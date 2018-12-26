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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 14:17

'dan ve TÜBA Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuşuyor...

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Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu yıl milli akademimiz tarafından 3 farklı alanda 47 ödül belirlendi. TÜBA tarafından ödüllendirilen bilim adamı sayısı 688'e yükseldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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