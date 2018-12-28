



Bölgede Siverek-Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken yoğun sis nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi. Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yolda kar temizleme çalışması yaptı. Öte yandan kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı.