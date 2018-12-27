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  • 27.12.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 16:37

: 'de iş sı! TIR ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.


'de yaşanan iş sında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi, Yıldızeli Sokak'ta fabrika önüne yanaşmaya çalışan M.T.'nin kullandığı 42 AAD 226 plakalı un yüklü TIR, sürücü geri manevra yaptığı sırada kendisine yol gösteren işçi 'a çarptı.

TIR ile fabrikanın duvarı arasına sıkışan Yılmaz, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu ağır yaralanan Mustafa Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cansız bedeni yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

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