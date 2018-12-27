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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 16:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'i 17.sırada tamamlayan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe Başkanı 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ayrıntılar geliyor.

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