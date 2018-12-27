Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'i 17.sırada tamamlayan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ayrıntılar geliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'i 17.sırada tamamlayan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ayrıntılar geliyor.
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