Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, iki saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplandı.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı.

Açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.