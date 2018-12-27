Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.12.2018 20:19
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 20:36

Son dakika: 'de "" zirvesi: Yerli ve milli sistemlere yenileri ekleniyor

Toplantıda, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı, yerli ve milli sistemlere yenilerini ekleyecek projeler görüşüldü. Komite, ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmaları projelerini gözden geçirdi.

Yerli ve milli sistemlere yenileri ekleniyor

İcra Komitesi Toplantısı'nda, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, iki saat süren Savunma Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı si'nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alındı.

Açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Külliye'de "Savunma Sanayii" zirvesi: Yerli ve milli sistemlere yenileri ekleniyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar