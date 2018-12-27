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  • 27.12.2018 21:03

ile Abdalla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Abdalla'yı kabul etti.

Emine Erdoğan ile Abdalla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Abdalla ile kadının güçlendirilmesi, kadın sorunları ve eğitim konusunu ele aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan'a memnuniyetini bildirdi.

Bakan Abdalla, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destek için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

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