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  • 27.12.2018 14:32
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 14:32

inde karar belli oldu

İki yıl önce 'nın Kaş ilçesinde 'in öldürülmesi davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık için önce cezası verdi. Mahkeme heyeti verdiği cezada haksız tahrik indimi uygulayarak cezayı cezasına indirdi.

Türkiye'yi üzen cinayette karar belli oldu

'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen 'in cansız bedenine 15 Ekim 2016'da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığını altında bulunan Özdemir'in katil zanlısı 'nın izine ise ten 9 gün sonra ulaşıldı. Cinayetten bir gün sonra Kaş'tan ayrıldığı tespit edilen Makta'nın yargılamasına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Cinayet davasında karar 4'üncü duruşmada çıktı. 'nde tutuklu bulunan sanık Atilla Makta SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

AVUKATI: HAKSIZ TAHRİK UYGULANSIN
Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı Özer Algül, Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan cezası verilmesini talep etti. Son savunmaları sorulan taraflardan sanık avukatı ise, mütalaaya katılmadıklarını, haksız tahrik hükümleri uygulanmasını talep etti.

CEZA 18 YILA İNDİRİLDİ
Mahkeme kararında önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetin 'haksız tahrik' altında işlendiğine hükmederek verilen cezada indirime gitti. Mahkeme Makta'ya cezası verdi.

"ACIM BİR KAT DAHA ARTTI"
Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir karara ilişkin yaptığı açıklamada "Haksız tahrik indirimini sanık bile talep etmezken böyle bir karar çıktı. Savcının indirim uygulanmaması yönündeki mütalaasına rağmen indirim uygulandı. Bu acımı bir kat daha artırdı. Bu durumu anlamak mümkün değil" dedi.

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