Cinayete kurban gitmişti! Fulya’nın evindeki esrarengiz not Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Atilla Makta'nın (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklardan biri, kaybolduğu gün Fulya Özdemir'in evine gittiklerini ve burada, 'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim' yazılı not bulduklarını söyledi. Baba Eyvaz Özdemir ise, notu İsviçre'deki evine götürdüğünü ve bir dahaki duruşmaya getireceğini aktardı.

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