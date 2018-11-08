  • Güncel
  • 08.11.2018 15:38
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 15:38

Cinayete kurban gitmişti! Fulya’nın evindeki esrarengiz not

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Atilla Makta'nın (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklardan biri, kaybolduğu gün Fulya Özdemir'in evine gittiklerini ve burada, 'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim' yazılı not bulduklarını söyledi. Baba Eyvaz Özdemir ise, notu İsviçre'deki evine götürdüğünü ve bir dahaki duruşmaya getireceğini aktardı.

Cinayete kurban gitmişti! Fulya’nın evindeki esrarengiz not

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çiftinin 3'üncü çocukları Melisa Tuana, kreşte yemek yedirilikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden Melisa Tuana bebeğin solunumu kesildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCinayete kurban gitmişti! Fulya’nın evindeki esrarengiz not
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar