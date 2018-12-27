Başkan Erdoğan: 'Ahtapot' yazılımı siber saldıryı engelledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, ödül alan bilim insanlarını kutlayarak, özetle şöyle dedi:
MİLLİ TEKNOLOJİ
"Günümüz dünyasında bağımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi."
TÜRK HEYETİ RUSYA'YA GİDECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafından mutabakata varıldı" diyen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri için de "Psikologlardan yorum almakta fayda var. AK Parti pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart'ta da Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görülen Moğolistan Bilimler Akademisi'nden Bold Luvsandorj'a ödülünü verdi.
MİLLİ TEKNOLOJİ
"Günümüz dünyasında bağımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi."
TÜRK HEYETİ RUSYA'YA GİDECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafından mutabakata varıldı" diyen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri için de "Psikologlardan yorum almakta fayda var. AK Parti pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart'ta da Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görülen Moğolistan Bilimler Akademisi'nden Bold Luvsandorj'a ödülünü verdi.
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