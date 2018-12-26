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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 01:46

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 'de kabul edildi

Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile 'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi.

Milyonları ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi
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