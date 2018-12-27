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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 12:44

'da korkunç ! Abla kardeş metrelerce havaya uçtu...

'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, otomobilin kendilerine hızla çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Abla ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar 'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, otomobilin kendilerine hızla çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Abla ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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