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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 13:07

'nin adayı 'den önemli açıklamalar

Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı , A Haber canlı yayınında Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. öncesi önemli mesajlar veren Özhaseki, AK Parti'nin adayının ilçelerle birlikte cumartesi günü açıklanacağını belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı , A Haber'de Fatih Atik'in sorularına yanıt verdi.

"HDP'NİN MUHTAR ADAYLARINI BİLE KANDİL BELİRLİYOR"
HDP-PKK ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Kandil, HDP'li vekillere konuşmalarına göre not veriyor. HDP'nin muhtar adaylarını bile Kandil belirliyor." dedi.

İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
de AK Parti'nin adayının ne zaman açıklanacağıyla ilgili soruya yanıt veren Özhaseki, "İstanbul, ilçeleri ile birlikte cumartesi günü açıklanacak." dedi.

ANKARA'YA MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ
Ankara adaylığyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Ankara'da bilmediğim yer yok, Ankara'nın sorunlarını biliyorum." dedi. Ankara'daki projelerine ilişkin bilgiler veren Özhaseki, "Ankara'ya inşaat temelli vaadim olmayacak." dedi. "Çevreci, yeşil, sosyal projelerle 11 başlık belirledik." diyen Özhaseki, Ankara'da 10 yerde Millet Bahçesi yapılacağını belirtti.

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