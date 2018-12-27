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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 13:52

/'nın 'teki tünelleri görüntülendi!

/'nın işgalindeki ilçesinde kazmaya devam ettiği tüneller görüntülendi. Terör örgütü, Türkiye'nin bölgeye olası harekatına karşı ilçe merkezinin çevresindeki tünelleri uzatıyor ve yenilerini kazıyor.

ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.

AA'nın Münbiç'te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor.

Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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