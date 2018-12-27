ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.
AA'nın Münbiç'te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor.
Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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