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  • 26.12.2018 10:50

İstanbul Ümraniye'de kar kazası! Hamile kadın...

Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hamile bir kadın hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de kar kazası! Hamile kadın...

Kaza saat 09.30 sıralarında Dudullu Bostancı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre 06 FA 6325 plakalı otomobiin sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şerit değiştirince, aynı yöne giden yolcu minibüsü otomobile arkadan çarptı.

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