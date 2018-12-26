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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 16:00

Adalet Bakanı Gül'den İsrailli mevkidaşına yanıt

Adalet Bakanı Gül, İsrail Adalet Bakanı'nın açıklamasına tepki göstererek ''Terörle mücadele kararlılığımız İsrail'i rahatsız etmiş. Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz'' dedi.

Türkiye'den İsrailli Bakan'a sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in açıklamasına yanıt verdi.

Bakan Gül, ''Terörle mücadele kararlılığımız İsrail'i rahatsız etmiş. Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz'' şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaparak ''Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullanmıştı.

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