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  • 26.12.2018 15:56

’nda ceset şoku!

’de sabah saatlerinde bir balıkçının ihbarı üzerine deniz polisi tarafından iskeleye cansız bir beden çıkartıldı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen erkek cesedinin 75 yaşlarında olduğu tespit edildi.


Olay, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denize açılan bir balıkçı, yüzeyde hareketsiz bir beden gördü. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, cesedi iskeleye çıkarttı. Ardından da olay yerine gelen inceleme ekipleri, şahsın üzerinde bir süre inceleme yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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