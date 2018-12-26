Olay, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denize açılan bir balıkçı, yüzeyde hareketsiz bir beden gördü. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, cesedi iskeleye çıkarttı. Ardından da olay yerine gelen inceleme ekipleri, şahsın üzerinde bir süre inceleme yaptı.