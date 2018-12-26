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’çu çift kaçamadı

‘Bylock’çu çift kaçamadı
FETÖ'nün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki müfettişlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı saptandı. 20 şüpheli arasında bulunan, ihraç edilen denetmen Sultan Ş. ile eşi Recep Ş., 'dan tekneyle 'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Çiftin, kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.


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