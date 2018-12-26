‘Bylock’çu çift kaçamadı

FETÖ'nün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki müfettişlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı saptandı. 20 şüpheli arasında bulunan, ihraç edilen denetmen Sultan Ş. ile eşi Recep Ş., Bodrum'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Çiftin, ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
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YÜKSEL TEMEL
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