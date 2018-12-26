İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'YE YÖNELİK "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONU

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.