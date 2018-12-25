Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.



BÜTÇE DİSİPLİNİ HER ZAMANKİ GİBİ ÖNCELİĞİMİZ

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim: 2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.



İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz.



Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılını Göbekli Tepe yılı olarak ilan ediyoruz.



2019 yılı itibariyle elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapıyoruz.