Akar açıklamasında, 'Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor' dedi.
TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI
Hulusi Akar, tek tip askerlikle ilgili olarak ise 'Kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor' dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.