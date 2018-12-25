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  • 25.12.2018 12:12
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 12:22

Milli Savunma Bakanı 'dan flaş operasyon mesajı

Milli Savunma Bakanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den operasyon mesajı 'Her şey planlandı'

Akar açıklamasında, 'Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor' dedi.

TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

, tek tip askerlikle ilgili olarak ise 'Kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor' dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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