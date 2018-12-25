Akar açıklamasında, 'Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor' dedi.

TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

Hulusi Akar, tek tip askerlikle ilgili olarak ise 'Kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor' dedi.