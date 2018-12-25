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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 13:45

SON DAKİKA...'da canlı bomba yakalandı!

Son dakika haberine göre, 'da canlı bomba yakalandı. Kadın canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Münbiç'e gönderildiğini söyledi.

Son dakika haberine göre, 'da canlı bomba yakalandı. Kadın canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Münbiç'e gönderildiğini söyledi.

Yakalanan canlı bombanın üzerinden '1 dolarlık' banknotlar çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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