Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı. Kadın canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Münbiç'e gönderildiğini söyledi.
Yakalanan canlı bombanın üzerinden '1 dolarlık' banknotlar çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı. Kadın canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Münbiç'e gönderildiğini söyledi.
Yakalanan canlı bombanın üzerinden '1 dolarlık' banknotlar çıktı.
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