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  • 25.12.2018 18:36

Son dakika: İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

Marmara Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ulaşımı da aksatıyor. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:

26.12.2018

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

25.12.2018

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

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