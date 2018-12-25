Son dakika: İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu Marmara Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ulaşımı da aksatıyor. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal seferleri şu şekilde:



26.12.2018 -Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50



-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45



-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45



25.12.2018



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45



-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55



-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00



-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45



-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER